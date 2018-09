Deel dit artikel:













Bert-Jan Lindeman verlengt bij LottoNL-Jumbo Bert-Jan Lindeman verlengt voor een jaar (Foto: EPA/Javier Lizon)

WIELRENNEN - Wielrenner Bert-Jan Lindeman uit Assen blijft bij LottoNL-Jumbo. De 29-jarige Lindeman tekende voor één jaar bij.

Ook ploeggenoot Jos van Emden heeft zijn contract verlengd. Hij tekende drie jaa bij.



Gelukkig met verlenging

Lindeman is aan zijn vierde jaar bezig bij LottoNL-Jumbo. "Ik ben gelukkig met mijn verlenging. Ik heb mijn rol en ik word gewaardeerd. Ik ben er om de kopmannen te ondersteunen en soms krijg ik mijn eigen kansen”, aldus Lindeman, momenteel actief in de Ronde van Spanje.



Drie jaar geleden boekte hij in de Vuelta het grootste succes uit zijn carrière door de zevende etappe te winnen.