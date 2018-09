Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drentse TaalHelden pakken laaggeletterdheid aan V.l.n.r. Jasper Harmes, Gea Meppschen en Eric van Oosterhout (Foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Drie Drenten zijn vanavond op de regionale TaalHeldenverkiezing in Gieten uitgeroepen tot TaalHelden van het jaar 2018. Alle drie hebben zij zich bijzonder ingezet om de laaggeletterdheid in Noord-Nederland aan te pakken.

De drie TaalHelden zijn Wout Ann Botter uit Wezup, Jasper Harmes uit Nieuw-Amsterdam en Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen.



Taalambassadeur

Alle TaalHelden hebben hun benoeming gekregen in een andere categorie. Voor Harmes was dat de categorie Taalcursist. Hij heeft zich zowel regionaal als landelijk ingezet als taalambassadeur. Harmes was zelf laaggeletterd en zet zich nu in om mensen te helpen die niet goed kunnen lezen en schrijven.



Wout Ann Botter werd gekozen in de categorie Taalbegeleider, vanwege haar inzet voor het opzetten van een taalmaatjesproject bij Humanitas. Ook werkte ze mee aan de ontwikkeling van een zelfredzaamheidstraject voor vrouwen in Coevorden. Haar prijs is in ontvangst genomen door Gea Meppschen.



Bruggenbouwer

Burgemeester Van Oosterhout is TaalHeld in de categorie Bruggenbouwer. Hij is voorzitter van het Bondgenootschap Drenthe, dat zich inzet om laaggeletterdheid en de aanpak daarvan binnen heel Drenthe en daarbuiten op de kaart te zetten.



TaalHeldenverkiezing

Alle regionale TaalHelden mogen meedoen aan de landelijke TaalHeldenverkiezing in januari. In Drenthe heeft 12,3 procent van de inwoners tussen de 16 en 65 moeite met lezen, schrijven en rekenen. Met de regionale Taalheldenverkiezingen vraagt Stichting Lezen & Schrijven aandacht voor de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die laaggeletterd zijn.