Niemeijer: Dit is lekker beginnen zo

VOETBAL - Reuven Niemeijer beleefde een heerlijk debuut in het shirt van FC Emmen. De aanvallend ingestelde middenvelder, die de rest van dit seizoen wordt gehuurd van Heracles Almelo, won met zijn nieuwe club van Werder Bremen en werd ook nog eens matchwinner.

FC Emmen imponeert met zege tegen Werder Bremen