Niemeyer: Dit is lekker beginnen zo

VOETBAL - Reuven Niemeyer beleefde een heerlijk debuut in het shirt van FC Emmen. De aanvallend ingestelde middenvelder, die de rest van dit seizoen wordt gehuurd van Heracles Almelo, won met zijn nieuwe club van Werder Bremen en werd ook nog eens matchwinner.

FC Emmen imponeert met zege tegen Werder Bremen

"Dit is lekker beginnen zo inderdaad", aldus Niemeyer, die een spannende laatste week beleefde voor de transfermarkt sloot. "Het was hectisch vorige week. Er was meer belangstelling voor me, maar daar moest ik lang op wachten. Ik wilde gewoon duidelijkheid en dat kreeg ik van Emmen. Ik ben er heel blij mee. Emmen is een voetballende ploeg en dat past bij mij."Niemeyer, die in de afgelopen twee seizoenen 36 duels speelde voor Heracles en daarin 11 keer scoorde, richt zich bij FC Emmen niet op één specifieke positie. Ik denk dat ik op alle aanvallend ingestelde posities uit de voeten kan. Dat kan op het middenveld, maar ook in de aanval."