Esdal College wil nieuw schoolgebouw in Borger bouwen

Het Esdal College wil dat er in Borger een nieuw schoolgebouw gebouwd wordt. De middelbare school zit nu nog in een pand uit 1929 en dat is volgens het schoolbestuur erg verouderd.

Het bijna negentig jaar oude schoolgebouw aan de Hoofdstraat heeft volgens een onderzoeksrapport geen goede isolatie, waardoor de gas- en elektriciteitsrekeningen erg hoog zijn.Daarnaast wordt er geklaagd dat het in het gebouw 's zomers te warm en 's winters te koud is. Ook zou het gebouw donker en gehorig zijn en is het met name lastig om het praktijkonderwijs een goede plek te geven in het gebouw.In het onderzoeksrapport zijn meerdere toekomstscenario's onderzocht. Daaruit komt naar voren dat een nieuw schoolgebouw, wat de onderzoekers betreft, de beste optie is.Dat zou bij voorkeur gebouwd moeten worden aan de noord- of zuidkant van de N374 richting Schoonloo. Zo komt de school dicht bij het OV-knooppunt, wat goed is voor de bereikbaarheid van de school.​Ook zou nieuwbouw op dezelfde plek kunnen, maar daarvoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.De plannen van het Esdal College moeten nog worden voorgelegd aan de gemeente Borger-Odoorn. Alle mogelijke scenario's zijn geraamd om rondom de vier miljoen euro.