Anco Jansen reageert op kritiek op zijn gewicht: 'Wat zeuren die mensen dan over mij?'

Bij 'Bij Andy in de auto', een programma waarbij voetballers meerijden met ex-prof Andy van der Meijde, zit dit keer FC Emmen-middenvelder Anco Jansen op de bijrijdersstoel.

Tijdens de autorit worden zowel privé- als voetbalzaken door de heren besproken. Zo heeft Jansen het over zijn dochtertje, de overgang van Jupiler League naar de Eredivisie, zijn voetbalavontuur in Turkije.Ook reageert hij op de kritiek die hij krijgt op zijn vermeende overgewicht van onder meer Hugo Borst. "Ik zou best een kilo of twee kunnen afvallen, maar ik heb niet het gevoel dat ik dan ineens zo veel beter ben."Ook vertelt hij over hoe hij zijn verdere voetbalcarrière voor ogen heeft: "Ik hoop volgend jaar eventueel een stap naar het buitenland te maken. Ik wil dat nog een keer doen, ook voor financiële zekerheid", zegt Jansen.