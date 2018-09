OutleTT Assen wil TT Museum vaste plek geven

Als het aan OutleTT Assen ligt krijgt het TT Museum een vaste plek in het mogelijk te verschijnen outletcenter.

Het TT Museum vond in juni tijdelijk onderdak in het pand van RTV Drenthe, waar in een tentoonstelling onder andere historische motorpakken, helmen en motorfietsen te zien waren. De expositie bleek een succes, met ruim 2.700 bezoekers De Stichting TT Museum is op zoek naar een vaste plek voor de groeiende collectie en bestuurslid Ruud Wiersema ziet een plek in het outletcenter wel zitten. "Het is een locatie waar je veel mensen trekt. Dat heb je minder als je ergens apart staat. Als we in OutleTT zouden komen, kunnen we meeliften op de bezoekersstroom die daar zal zijn. Dan heb je al flink wat extra bezoekers. Als je daar al tien procent van weet te trekken.."Raymond Coronel, initiatiefnemer van OutleTT, deelt Wiersema's enthousiasme. "Zoals in Lelystad Bataviastad gekoppeld is met het VOC-schip en de werf, zo kan dat hier ook gerealiseerd worden met het TT Museum en OutleTT. Het zou een enorme toegevoegde waarde zijn."Of het er allemaal echt van gaat komen, is nog maar zeer de vraag. In Provinciale Staten was tot nog toe weinig enthousiast voor het plan voor een outletcenter bij het TT Circuit. Het plan werd afgeschoten, maar Coronel besloot nog één nieuwe poging te wagen. Over dat nieuwe plan besluit Provinciale Staten volgende maand.Als de provincie besluit niet mee te werken, moet ze zich ernstig achter de oren krabben, zegt Wiersema. "Ze moet kijken naar wat voor toeristische functie dit heeft."Wiersema ziet OutleTT als ideale kandidaat voor het TT Museum, maar kijkt ondertussen ook om zich heen naar andere geïnteresseerden. "Het materiaal ligt nu ergens opgeslagen in Assen. Het is natuurlijk zonde dat dat niet tentoongesteld wordt."