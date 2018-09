Seksspeeltjesbedrijf van Drent hoort bij snelste groeiers van het land

De erotische groothandel van Eric Idema uit Annen behoort tot de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland.

Het bedrijf EDC Retail is opgenomen in de Fast 50, een jaarlijkse ranglijst die wordt samengesteld door Deloitte. Op basis van omzetgroei worden de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland gerangschikt. In 2015 voerde het Asser online veilinghuis Catawiki de lijst aan . De verkiezing wordt in nog twintig landen in Europa gehouden.EDC Retail dankt zijn plek op de lijst aan een groei van 300 procent in 2017 vergeleken met het jaar ervoor. Ook vorig jaar stond het bedrijf in de Fast 50, toen op plek 43. Op welke plaats het dit jaar staat, wordt volgende maand bekendgemaakt.EDC Retail bestaat sinds elf jaar en verkoopt via zijn webshop seksspeeltjes aan mensen in Europa, Centraal-Amerika, Azië en Afrika.