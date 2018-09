Drenthe en Zeeland onderaan moordlijst

In Drenthe zijn in de periode 2013-2017 vijftien moorden gepleegd. Daarmee staat de provincie een na laatste op de landelijke lijst, net boven Zeeland, waar het aantal moorden op dertien staat. Dat meldt het CBS.

Koploper van de provincies is Noord-Holland (161). Van dit aantal werden 97 van de moorden gepleegd in de hoofdstad. Tweede en derde zijn Zuid-Holland (154) en Noord-Brabant (104). Het totaal aantal moorden in Nederland in de periode 2013-2017 ligt op 677. De meeste slachtoffers hiervan waren man, namelijk 465.In 2017 kwamen er in ons land 158 mensen om het leven door moord of doodslag. Dat zijn er 50 meer dan het jaar ervoor. Dit betekent een einde van de daling van het aantal slachtoffers van moord en doodslag van de laatste vijf jaar. Het aantal mannelijke slachtoffers steeg hiermee van 76 in 2016 naar 112 een jaar later. Bij de vrouwen steeg dit aantal van 32 naar 46.Relatief gezien waren afgelopen jaar 0,6 op de 100.000 inwoners van Drenthe slachtoffer van moord. Dit is vergelijkbaar met de provincie Groningen. In Gelderland was de kans om vermoord te worden het kleinste, met 0,4 moorden per 100.000 inwoners.