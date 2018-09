Deel dit artikel:













WK Mountainbike Marathon: 'Meteen volle bak tot aan de finish' Thom Bonder (l) en Tim Smeenge (r) zijn klaar voor het WK Mountainbike Marathon (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret) Tim en Tom trainen rond de Baggelhuizerplas in Assen voordat ze naar het WK vertrekken (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

Tim Smeenge uit Zeegse en Thom Bonder uit Assen doen nog een klein rondje op de mountainbike langs de Asser Baggelhuizerplas en dan moeten ze er klaar voor zijn: het Wereldkampioenschap Mountainbike Marathon in Auronzo, Italië op 15 september.

Geschreven door Marjolein Lauret

"Nee, we trainen nu niet meer heel intensief meer", zegt Tim. "De zwaarste trainingen hebben we er nu wel op zitten. Nu is het rustig aan."



Volle bak tot aan de finish

Zwaar wordt het wel straks in Italië, want de mannen wacht een parcours van meer dan 100 kilometer met 4.200 hoogtemeters. "De marathon is de echt de lange afstand bij het mountainbiken. Met dit WK-parcours zitten we waarschijnlijk vijf uur op de fiets", legt Tim uit.



"Het is echt heel anders dan vijf uur op een wegfiets fietsen", verduidelijkt Thom."Wij kunnen niet uit de wind zitten of even rustig aan doen. We moeten gelijk vanaf de start meteen volle bak tot aan de finish."



Maar wat is er nou de charme van? "Je komt op heel veel mooie plekken op de wereld, al heb je niet veel tijd om dat goed in je op te nemen tijdens de wedstrijd", lacht Tim.



Sterkste van de wereld

Vorig jaar deden Tim en Thom voor de eerste keer mee. Ze eindigden toen in de top 100.

Die uitslag willen ze verbeteren. "Wij zijn helaas nog niet de sterkste van de wereld, dus de winst zit er nu niet in. Misschien over een paar jaar", lacht het duo.



Maandag worden de koffers gepakt en gaat het duo op weg naar Italië. Naast Thom Bonder en Tim Smeenge zitten ook Gerben Mos uit Havelte en Marc de Maar uit Assen in de WK-selectie.