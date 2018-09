Deel dit artikel:













Djammen: Hannah Mae Schoonbeek: de nieuwe Ilse DeLange? Hannah Mae Schoonbeek in een mooi stukje Weerdinge (foto: RTV Drenthe)

Negentien jaar oud is ze en ze komt uit Weerdinge. Sinds een jaar of drie treedt ze op en maakt ze haar eigen liedjes. Echt haar ding: Hannah (Mae) Schoonbeek.

Geschreven door Robbert Oosting

Met haar optreden is het nieuwe seizoen van Djammen geopend.



Heavy metal en K3

"Het is allemaal begonnen toen ik met mijn vader naar AC/DC zat te luisteren als 5-jarig meisje", vertelt Hannah. "Dan zat papa in zijn kantoor met een koptelefoon op, veel te hard, en ik zat er dan naast te luisteren." Dat was het begin van haar muzikale carrière. "Toen ben ik bekend geraakt met AC/DC en Jimi Hendrix en tegelijkertijd met K3", lacht ze.



Muziek verbindt

"Het klink heel cliché, maar het is zo", vertelt Hannah. Een piano in de hal van het vliegveld bevestigt haar stelling. "Iemand begon ineens piano te spelen en iedereen die keek. Toen het liedje was afgelopen begon iedereen in de hal te klappen. Dat vind ik gewoon leuk. Je hebt iets gemeenschappelijk."



Ilse de Lange

Nu studeert nog Hannah aan de PABO. Met plezier, maar als ze mag kiezen, dan kiest ze toch voor een carrière in de muziek. "Het allerliefst zou ik in de voetsporen van Ilse de Lange treden. Dat is echt een beetje mijn rolmodel."



"Het allerliefst wil ik verder met mijn eigen liedjes, met mijn eigen muziek en ik hoop dat ik daar goed mee op weg ben."