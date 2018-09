Deel dit artikel:













Drenthe wil 40 miljoen van Den Haag voor regio Zuidoost De wethouders Heijerman, Arends, Steenbergen, Brink, Buijtelaar en Zwiers deden samen met gedeputeerde Jumelet (midden) de presentatie (foto: provincie Drenthe)

Drenthe wil 40 miljoen euro van Den Haag en aanpassing van wetten en regels om het zuidoosten van de provincie te versterken. Doelen zijn onder meer snellere verbindingen met buurregio's, makkelijker ondernemen en versterking van het toerisme.

Het Rijk heeft regio's gevraagd om zelf met voorstellen te komen. Komend najaar bepaalt de landelijke overheid welke voorstellen worden uitgevoerd in een zogenaamde Regio Deal.



Zuidoost-Drenthe moet zich verder ontwikkelen tot de economische schakel tussen de Randstad, Noord-Duitsland en Scandinavië. Problemen op dit moment zijn onder meer het tekort aan technische vaklieden en het wegtrekken van jongeren.



Technisch onderwijs

In het plan is veel aandacht voor het technisch onderwijs en samenwerking tussen bedrijven en opleidingen. Ook moeten zorgopleidingen worden versterkt. Bewoners en bedrijven moeten goed en gemakkelijk op internet kunnen. Zo wil de provincie leefbaarheid op peil houden en de vergrijzing opvangen.



Drenthe wil ook op het gebied van wonen en welzijn meer geld en aanpassingen. Zo moet er een fonds komen om slechte huizen te kunnen opkopen. Het moet makkelijker worden om te experimenteren met duurzame energie en met woonvormen voor oude mensen.



Ook Hardenberg

De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe wordt ingediend namens de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Ook de gemeente Hardenberg in Overijssel is erbij betrokken.