Hoogeveense krijgt werkstraf voor valse aangifte verkrachting

Een vrouw van 32 uit Hoogeveen heeft tachtig uur werkstraf gekregen, omdat ze een valse aangifte heeft gedaan van verkrachting. De helft van de straf is voorwaardelijk.

“Je mag nooit liegen en zeker niet tegen de politie”, legde de rechter de verstandelijk beperkte vrouw uit. Ze deed de valse aangifte in januari 2016 tegen haar toenmalige vriend.De vrouw vertelde dat ze op 13 januari door hem was gedrogeerd, bewusteloos geslagen en daarna was verkracht. De politie nam de aangifte heel serieus. De vrouw werd gehoord door zedenrechercheurs, haar vriend werd opgepakt, er werd DNA-onderzoek gedaan en de man zat drie dagen onterecht vast.“Zo’n onderzoek kost zomaar 10.000 euro”, aldus de rechter. Eigenlijk staat er celstraf op een valse aangifte, maar dat vond hij te ver gaan. Ook de 120 uur werkstraf die het Openbaar Ministerie eiste, vond hij te veel. Daarmee hield hij op verzoek van de advocate meer rekening met de psychische beperkingen van de vrouw.Advocate Marieke Wormmeester gaf aan dat de vrouw weliswaar over verkrachting heeft verklaard bij de politie, maar dat ze dat niet heeft bedoeld. Ze kon volgens Wormmeester ook niet overzien hoe groot de gevolgen van haar valse aangifte waren.De rechter noemde het opmerkelijk dat de vrouw na de valse aangifte alsnog met haar toenmalige vriend trouwde en dat ze samen ook nog een kind kregen. Dat huwelijk strandde al snel. Voor haar eigen veiligheid verblijft de Hoogeveense nu op een geheim adres.