Baardvleermuis doorkruist mogelijk zonnepark Assen In Westerbork werd vorig jaar ook bekeken hoe het met de baardvleermuizen gaat [foto: archief RTV Drenthe]

Assen laat onderzoek doen naar baardvleermuizen ten zuiden van de stad. Het college wil weten of de zeldzame vleermuis voorkomt op de plek waar een zonnepark moet komen.

Geschreven door Jeroen Willems

Het onderzoek is het gevolg van een brief van een bezwaarmaker. Die zegt dat het gebied voor Zonnepark Assen Zuid mogelijk door de vleermuizen wordt gebruikt als kraamkolonie. Sinds enkele jaren wordt er onderzoek gedaan naar de dramatische achteruitgang van de baardvleermuis in de kelder van het nabijgelegen Herinneringscentrum Kamp Westerbork, zegt de bezwaarmaker.



Vliegroutes

De gemeente laat in eerste instantie onderzoek doen naar de vliegroutes en de eetgebieden van de baardvleermuis in het projectgebied. Naar aanleiding van de uitkomsten wordt er mogelijk nog aanvullend onderzoek gedaan.



Het Zonnepark Assen Zuid moet twintig hectare groot worden. De aanleg van het park staat gepland voor 2019. Of het onderzoek voor vertraging gaat zorgen is niet duidelijk.