Social media in rep en roer over Pechtold en Lok

Media worstelen met de berichtgeving over D66-leider Alexander Pechtold en het teruggetreden Meppeler duo-raadslid Anne Lok. Roddelblad Privé kwam vandaag met een reconstructie van hun relatie. Niet te controleren, maar op social media hebben mensen hun mening wel klaar.

In veel reacties wordt geschreven dat Alexander Pechtold als politicus ongeloofwaardig is geworden en dat hij moet vertrekken. Dat de D66-leider juist vandaag minister Blok de maat neemt in een andere kwestie, valt extra slecht.De commotie kan voor Pechtold gevolgen hebben, ook al zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden wat er waar is van de aantijgingen van Lok. Dat maakt het voor serieuze media moeilijk om hierover te berichten. Sommige hebben de kwestie lange tijd genegeerd en zijn er zeer terughoudend over.De reconstructie van Privé kwam tot stand ‘met medewerking van meer dan drie betrokkenen uit de directe omgeving van Pechtold, Lok en andere genoemde personen’. Dat Pechtold en Lok een relatie hadden, werd door de D66-leider eerder al bevestigd. Ze was in die tijd twee keer zwanger. Het roddelblad schrijft nu dat hij twee keer Lok onder druk heeft gezet om een abortus te plegen. De eerste keer deed ze dat niet en kreeg ze een tweeling. De tweede keer brak ze de zwangerschap wel af, schrijft Privé.Anne Lok vertrok gisteren als lid van de steunfractie van D66 in Meppel. Ze heeft haar lidmaatschap van de partij opgezegd.In haar ontslagbrief aan de gemeenteraad, die RTV Drenthe in zijn bezit heeft, verwijst Anne Lok naar de berichten. Ze haalt erg hard uit naar Pechtold en beschuldigt hem ervan dat hij haar kapot probeert te maken. Lok: "Inmiddels is het zover dat het erop lijkt dat meneer Pechtold, in reactie op die publicaties, er mee dreigt karaktermoord op mij te plegen via datzelfde soort medium, om mij als labiel en gestoord weg te zetten. Er hangt mij ook boven het hoofd dat hij mij, als ik mij tegen deze publiciteit wil verweren door zijn misbruik, wangedrag en opportunisme aan te tonen, zal vervolgen voor het schenden van het briefgeheim of iets dergelijks."Ze schrijft ook dat De Telegraaf, die vaak samenwerkt met Privé, een brief heeft gekregen van de advocaat van Pechtold waarin met maatregelen wordt gedreigd als de krant schrijft over de kwestie. Harrie Nijen Twilhaar, journalist van De Telegraaf, ontkent dit. "Wij hebben meerdere malen met Pechtold contact gehad in het kader van hoor en wederhoor, maar wij hebben nooit een brief met dreigende toon van zijn advocaat gehad."Pechtold wilde verder niet op de zwangerschaps- en abortuskwestie ingaan, schrijft de krant. Overigens liet hij aan Hart van Nederland weten dat ‘hij zich niet herkent in het geschetste beeld’.RTV Drenthe heeft geprobeerd contact te krijgen met Anne Lok, maar zij reageert niet.