TUI Fly vanaf Eelde naar Gran Canaria, Transavia naar Tenerife

Luchtvaartmaatschappij TUI Fly gaat in de zomer van 2019 twee maal per week rechtstreeks vliegen vanaf Eelde naar Gran Canaria. Transavia vliegt in de zomer naar Tenerife.

De twee maatschappijen zijn druk bezig met de invulling van hun nieuwe vluchtschema's. Deze zomer vloog Transavia naar Gran Canaria. In het komende winterseizoen stopt Transavia daarmee. TUI neemt het over. De maatschappij heeft ook besloten de vlucht in de zomer van 2019 voort te zetten.Transavia zoekt in Nederland uitbreiding van capaciteit op regionale luchthavens. In een interview in Luchtvaartnieuws laat commercieel directeur Erik-Jan Gelink van Transavia weten dat hij de regionale luchthavens ziet als plek om uit te breiden. Vooral Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport krijgen er meer bestemmingen bij. Voor Eelde heeft Transavia één bestemming tot nu toe in petto. Dat is Tenerife.Naast deze twee maatschappijen is ook Corendon actief op Groningen Airport Eelde. Corendon is in Nederland ook op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. De vakantieaanbieder is vooral op Maastricht Aachen Airport actief. Deze zomer vloog de maatschappij vanaf Eelde op Griekenland en Turkije. In november wordt ook nog op Antalya in Turkije gevolgen.Volgens een woordvoerder van Groningen Airport Eelde heeft Corendon inmiddels gemeld dat ze ook volgend jaar zomer Antalya in Turkije als bestemming vanuit het Noorden aanbieden. De luchthaven is nog in gesprek met Corendon over andere bestemmingen.