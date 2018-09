Deel dit artikel:













Hennepkwekerij met 600 planten ontdekt Nieuw-Buinen De kwekerij is ontmanteld (foto: Persbureau Meter)

In Nieuw-Buinen is vanmiddag een hennepkwekerij ontdekt. De politie vond in een hoekwoning aan de Dahliastraat een plantage met zo'n 600 planten.

De kwekerij is door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld en de planten zijn vernietigd. De stroom werd illegaal afgetapt op een volgens de politie erg gevaarlijke manier. Monteurs van netbeheerder Enexis moesten de elektriciteit in de straat enige tijd afsluiten om alles veilig te kunnen repareren.



Het is onduidelijk of er mensen zijn aangehouden.