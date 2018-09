Bloemist uit Norg strijdt voor eerste plek tijdens NK bloemschikken

Anniek Siegers uit Norg draait haar hand niet om voor een bloem meer of minder. De Drentse bloemist strijdt sinds gister om de nationale titel tijdens het NK Bloemsierkunst voor professionals.

Siegers is eigenaar van een bloemenzaak in Norg. Ze kon niet wachten tot het NK. ​"Als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook voor de volle honderd procent voor! Het waren lange, spannende en zware dagen, maar ik heb mijn uiterste best gedaan om bij de top te komen."Die top is volgens de bloemist ontzettend goed. "Het niveau is erg hoog. Ik denk dat de top net iets te hoog voor mij is, als ik eerlijk ben. Maar ik heb er alles aan gedaan en me goed voorbereid."Het NK bestaat uit twaalf deelnemers. Het kleurrijke strijdtoneel, eventlocatie De Basiliek in Veenendaal, is helemaal omgetoverd tot een oase van bloemen en planten. De winnaar mag in 2020 de Nederlandse eer verdedigen op het Europees Kampioenschap in Polen.Bram Rijkers, werkzaam bij de brancheorganisatie voor bloemisten en verantwoordelijk voor de organisatie, kijkt uit naar het NK: "De finalisten maken vijf creaties. Drie opdrachten krijgen ze ter plekke uitgereikt, de vierde en vijfde opdracht mogen thuis worden voorbereid."In totaal worden er per deelnemer bijna duizend bloemen verwerkt in twee dagen. De gemaakte werkstukken worden beoordeeld door een professionele jury. De bloemist met de hoogste score gaat er met de bokaal vandoor.