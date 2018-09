Deel dit artikel:













CDA Westerveld wil geen heksenjacht op bollentelers CDA: Bollentelers behandel je net als andere bedrijven bij milieucontroles (foto Andries Ophof)

De CDA-fractie in de gemeenteraad van Westerveld maakt zich boos over de manier waarop bollentelers worden aangesproken door het college van B en W in de gemeente. "Het is nog net geen heksenjacht", vindt CDA-voorman Gerjo Ballast.

Geschreven door Andries Ophof

Tijdens de vergadering van een raadscommissie kwam een stuk voorbij waarin wordt ingegaan op milieucontroles in de gemeente. In dit stuk schrijft het college dat er extra geld en tijd wordt uitgetrokken voor deze controles. En dan met name voor een intensievere controle van bollentelers. "Er staat nog net geen huisnummer bij. Ik vind het niet gepast", zegt Ballast. Hij moest zich tijdens de vergadering inhouden om niet boos te worden.



Nieuw college kritisch op bollenteelt

Volgens Ballast is het terecht dat er controles worden uitgevoerd. "Als er een reden is, dan mag het benoemd worden. Maar niet zonder feiten. Ik wil dat bollentelers dezelfde behandeling krijgen als andere bedrijven."



De passage in het stuk is het directe gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen en beleid van het nieuwe college. Daarin is Progressief Westerveld (een samenwerking van D66 en GroenLinks) de grootste partij. De partij heeft zich altijd kritisch uitgelaten over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt en de effecten van deze middelen op de gezondheid van omwonenden.



Een wethouder is er voor iedereen

Ballast: "Het is geen verkiezingstijd meer. Een wethouder is er voor iedereen in de gemeente. Het mag geen heksenjacht zijn." Het CDA kreeg in deze steun van de PvdA.



Wethouder Wilfried de Jong (Progressief Westerveld) vond de extra controles terecht. "We willen het in zijn algemeenheid besteden aan meer handhaving op milieu. Het is maar een beperkte toename. En ja het gaat wel specifiek over bollenteelt. Uiteindelijk bond de wethouder in. "Ik ben het wel eens dat het moet gaan over milieu in zijn algemeenheid en dat we niet een specifieke groep willen najagen." Maar of de tekst wordt gewijzigd is maar de vraag.