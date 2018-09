Vrijspraak voor inrijden op politie in Assen, celstraf voor inbraken

De rechtbank heeft een 32-jarige Groninger vrijgesproken van het inrijden op een politieauto met twee agenten. Wel krijgt hij twee jaar cel met behandeling voor acht inbraken in Groningen.

De Groninger werd op 13 februari aangehouden na een wilde achtervolging door Assen. Bij het TT Circuit reed de man zichzelf klem. In een ultieme poging weg te komen, reed hij in op een politieauto. Volgens het Openbaar Ministerie was sprake van een poging tot zware mishandeling. De rechtbank vindt van niet.De rechtbank oordeelt dat de botsing tussen beide auto’s werd veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden. De politieagent die achter het stuur zat, stuurde op dat moment ook richting de auto van de Groninger om hem een tikje te geven, zodat hij hem klem kon zetten. Volgens de rechtbank had de man niet de bedoeling de agenten te verwonden. Bovendien reed hij niet meer zo hard tijdens de botsing: dertig tot veertig kilometer per uur.De auto waarin de man reed, was gestolen. De rechtbank vindt niet dat er genoeg bewijs is dat de Groninger dat zelf heeft gedaan. Wel voor heling. Daarnaast werd de man veroordeeld voor acht diefstallen en inbraken bij de GGZ, de Rijksuniversiteit, het Prins Claus Conservatorium, enkele huizen en een school in zijn woonplaats. Die pleegde hij een paar dagen voor de achtervolging in Assen. Hij maakte onder meer geld, telefoons, bankpassen en een laptop buit.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk en een verplichte behandeling voor zijn drugsverslaving. Omdat de man veel vaker is veroordeeld, koos de rechtbank voor veelplegersstraf ISD (Inrichting Stelselmatige Daders). Dat betekent twee jaar cel met tegelijkertijd een intensieve behandeling voor draaideurcriminelen.De man moet zo’n 8.000 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers van de inbraken.