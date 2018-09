Deel dit artikel:













'Promoveren na loting is een beetje onwezenlijk' Sudosa-Desto speelt dit seizoen in de topdivisi (foto: Karin Mulder, RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De training van de volleymannen van Sudosa-Desto uit Assen had gisteravond een feestelijk tintje met taart en bubbels. Via de app kregen ze 's middags te horen dat ze komend seizoen in de topdivisie mogen spelen. Dat gebeurde na een loting met volleybalclub Voerendaal.

Geschreven door Karin Mulder

"Het is een beetje onwezenlijk", zegt trainer Erik Noordijk. "Normaal speel je een wedstrijd en dan heb je matchpoint. Dan ren je met z'n allen het veld in en ga je juichen en springen. Nu kregen we een mailtje"



De ploeg uit Assen vult de plek in van Cito uit Zeist dat zich op het laatste moment terug moest trekken omdat het geen volwaardig team op de been kan brengen.



Unaniem

Toen het verzoek van de NeVoBo kwam of de mannen uit Assen wilden promoveren, was er snel duidelijkheid binnen de club. "De spelers waren unaniem en ook het bestuur schakelde snel. Het is mooi om te merken dat de hele vereniging er achter staat", zegt Noordijk.



De spelersgroep kan niet wachten om aan de nieuwe competitie te beginnen. "Dit is wel een doel. Je wil op sportief gebied er alles uithalen en dat kan tegen goede tegenstanders. Dit is wel een extra uitdaging. Ik ben er heel erg blij mee", laat speler Simon Mossel weten. "Ik denk wel dat we er wat te zoeken hebben. De nummers één en twee van de eerste divisie zitten ook bij ons in de topdivisie nu en we hebben van beide ploegen al een keer gewonnen."



"We hebben wel bewezen dat we boven ons niveau uit kunnen stijgen, dus ik denk wel dat we er klaar voor zijn", vult Mike Loman hem aan.



Hoogstspelende ploeg van Drenthe

Het gaat hard met de mannen uit Assen. Ze speelden slechts één seizoen in de eerste divisie en mogen dus nu opnieuw promoveren. Daarmee zijn ze ook meteen de hoogstspelende ploeg van onze provincie. Olhaco uit Hoogeveen degradeerde vorig seizoen uit de topdivisie.



Op zaterdag 22 september begint de competitie. De mannen uit Assen staan dan tegenover Donitas uit Groningen.