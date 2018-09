Rechtszaak steekpartij Emmerhout uitgesteld

De strafzaak tegen twee mannen die worden verdacht van het elkaar neersteken in een huis aan de Laan van de Marel in Emmen, is uitgesteld. De rechtbank zou de zaak vanmiddag behandelen, maar de advocaten van de Emmenaren vroegen om uitstel.

Op 26 januari werd een 37-jarige man zwaargewond gevonden in het huis in de wijk Emmerhout, dat volgens zijn advocaat bekendstond als drugspand. Hij was neergestoken door een 23-jarige huisgenoot. De man lag drie weken zwaargewond in het ziekenhuis.De 23-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag, maar het 37-jarige slachtoffer zelf ook. Hij zou op zijn beurt z'n jongere huisgenoot hebben neergestoken. De oudste verdachte zit nog steeds vast, de jongste is onder strenge voorwaarden vrij.Vlak voor de rechtszaak werd de jongste op verzoek van de advocaat van de oudste verdachte als getuige gehoord. De uitkomst van het verhoor was voor beide advocaten reden om uitstel te vragen. De advocaat van de jongste verdachte wil zijn nieuwe verklaring nog met zijn cliënt bespreken, maar had daar voor de zitting geen tijd meer voor. De rechtbank wil hem wel die kans alsnog geven.De advocaat van de oudste verdachte wilde nog een nieuwe getuige oproepen. Dat verzoek wees de rechtbank af. Binnenkort wordt een nieuwe datum voor de zaak geprikt. De oudste verdachte blijft ondertussen vastzitten.