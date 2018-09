Zestienjarige Jaron Tichelaar uitgenodigd voor Prinsjesdag

Zestien jaar is hij, en nu al is Jaron Tichelaar uit Noordscheschut uitgenodigd om naar de Ridderzaal te komen tijdens Prinsjesdag. "Onwerkelijk", noemt Tichelaar de uitnodiging.

Elke provincie mag ieder jaar twee personen uitzoeken die naar Den Haag afreizen op de derde dinsdag van september. In Drenthe was het dit jaar de taak aan gemeente Hoogeveen. "Ik heb gehoord dat ik boven aan het lijstje stond", lacht de scholier. "Dat kwam door de projecten die ik doe, maar ook door mijn leeftijd."Al lange tijd is Tichelaar geïnteresseerd in duurzaamheid en heeft zich vooral verdiept in groene energie en energietransitie . Nu al werkt de zestienjarige aan duurzaamheidsprojecten, maar naar eigen zeggen zijn dit veelal kleine projecten. "Ik hoop ooit beleidsmatig iets te kunnen veranderen." Daarom droomt hij er stiekem van om een minister te spreken, dan kan hij zijn kijk op bepaalde zaken delen.Veel zestienjarigen zitten niet te wachten op zo'n ceremonieel gebeuren, maar Jaron wel. "Dat ik daar als broekie tussen mag zitten vind ik echt fantastisch!"