Herinneringscentrum verkoopt Mein Kampf: 'Verdiep je in de daders' Herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat ook de vertaling van Mein Kampf verkopen (foto: Remko de Waal/ANP)

Herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat het boek Mijn strijd, de vertaling van Adolf Hitler's Mein Kampf verkopen. "Als je de Holocaust wilt begrijpen, dan moet je je verdiepen in de daders."

Vanaf vandaag is het boek verkrijgbaar in Nederland. Dat was sinds de Tweede Wereldoorlog verboden. Historicus Willem Melching heeft bij elk hoofdstuk een inleiding geschreven. Daarin legt hij uit waar Hitler zijn gedachten weghaalt en hoe hij de taal vervormt.



'Verdiep je in de daders'

Directeur Dirk Mulder van het Herinneringscentrum snapt dat sommige mensen het controversieel vinden dat hij het boek gaat verkopen. "Dit boek is zo ingekaderd. Daarnaast verkopen we ook biografieën van Hitler. Maar als je echt wilt begrijpen wat de Nazi-vervolging was, de Holocaust, dan moet je je verdiepen in de daders. Dan moet je weten wat hun gedachten waren en waar die vandaan kwamen."



Mulder heeft het boek zelf nog niet gezien of gelezen, maar heeft er wel een beeld bij. "Het is niet alleen het boek dat voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog te verkrijgen was. Het is een boek dat in de huidige tijd wordt geplaatst." De directeur stelt ook een kanttekening bij het boek. "Het boek heeft niet de ellende veroorzaakt, maar de man die het heeft geschreven."



'Beelden zijn gevaarlijker dan tekst op papier'

In het Herinneringscentrum Kamp Westerbork waren altijd al beelden van Hitler te zien. "We tonen bijvoorbeeld fragmenten uit redevoeringen. Daarin kun je zien wat voor volksmenner, wat voor demagoog hij was. Daarmee maken we duidelijk wat er aan de hand was. Wat deed die man en hoe kon hij dat doen? Dan is de tekst op papier eigenlijk maar een bloedeloze tekst. Maar op het moment dat hij het sprak, dat was veel gevaarlijker. En dat is nooit verboden."



Mulder kan zich niet voorstellen dat het Herinneringscentrum veel exemplaren van Mijn strijd gaat verkopen.