'Minister moet woord houden rond gasveld Eesveen'

Minister Wiebes van Economische Zaken moet eerst de bouwkundige staat van alle gebouwen rond het gasveld in Eesveen laten vastleggen voordat er begonnen kan worden met een tweede gaswinning door gaswinner Vermilion.

De gemeentebesturen van Steenwijkerland en Westerveld en omwonenden van het gasveld Eesveen eisten vandaag bij de Raad van State dat de minister woord houdt. Dat schrijft RTV Oost De besturen wezen de Raad op een brief van de minister gericht aan de Tweede Kamer. Daarin zegt de minister toe dat er voorafgaand aan een gaswinning een heldere schadeprocedure moet zijn. Dat komt erop neer dat de staat van de gebouwen rond het gasveld eerst in kaart wordt gebracht. Als later schade optreedt, kan makkelijker worden beoordeeld of die is veroorzaakt door de gaswinning.Nu laat dezelfde minister toe dat Vermilion alvast aan de slag kan en dat een onderzoek naar de staat van de woningen ook na een jaar nog kan. Het eerste jaar verandert er volgens het ministerie nog niets in de bodem. Dat maakt de gemeentebesturen en de omwonenden woest. Daarnaast heeft de minister aan de Tweede Kamer toegezegd dat de gaswinning wordt afgebouwd. Volgens de bezwaarmakers moet de minister dan niet weer nieuwe gaswinningen toestaan.Een woordvoerder van het ministerie ziet dit anders. De afbouw zal nog tientallen jaren duren en dan is het voor die tijd nog wel mogelijk dat er een nieuwe put wordt geslagen. Vermilion vindt het helemaal niet nodig dat er voorafgaand aan de gaswinning een onderzoek komt naar de staat van de woningen. Dat kost de gaswinner veel geld en tijd.De Raad van State doet over een week uitspraak.