Giftig Chroom-6 bij meerdere overheidsdiensten ontdekt In het legerdepot in Coevorden is in het verleden ook chroom-6 gebruikt (foto: archief RTV Drenthe)

Het giftige chroom-6 is niet alleen bij Defensie en in gevangenissen aangetroffen, maar ook bij andere overheidsdiensten. Het personeel dat mogelijk gevaar loopt is inmiddels ingelicht, laat het kabinet weten.