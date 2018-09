Attero mag gevaarlijk afval niet naar Duitsland afvoeren

Afvalverwerker Attero in Wijster is met andere afvalverwerkers naar de Raad van State gestapt. Ze hebben een geschil met het ministerie van Infrastructuur over het transport van gevaarlijk afval naar Duitsland. Het ministerie weigert een vergunning af te geven voor de al jaren bestaande export.

Dat meldt de Krant van Midden-Drenthe Het ministerie volgt een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de export van gevaarlijk afval. Volgens die uitspraak gaat het om restanten van rookgassen en dat is gevaarlijk afval. Gevaarlijk afval mag niet worden uitgevoerd, maar moet worden opgeslagen op stortplaatsen, aldus het ministerie.De advocaat van Attero zegt dat er maar een plek in Nederland is waar dit bijzondere afval kan herbergen. Die locatie zou echter te weinig capaciteit hebben. Attero en de andere afvalverwerkers komen daarom in de problemen.De Raad van State buigt zich nu over de vraag of de export voorlopig kan doorgaan. De raadsvoorzitter stelde voor om de export voorlopig te laten doorgaan, om de zaak in november met Attero en de andere afvalverwerkers definitief af te handelen. De woordvoerster van de minister kon daar echter niet op ingaan, omdat er eerst overleg op het ministerie nodig is. Gaat het ministerie niet in op het voorstel, dan doet de Raad van State binnen een paar weken uitspraak.