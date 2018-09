Deel dit artikel:













Roder Jongenskoor keert Roden de rug toe Het Roder Jongenskoor is naar een repetitieruimte in Groningen verhuisd (archieffoto Roder Jongenskoor)

Het Roder Jongenskoor is vertrokken uit Nieuw-Roden. Het koor is verhuisd naar een pand aan de Aarhusweg in Groningen. De nieuwe ruimte wordt geschikt gemaakt voor zowel het geven van de lessen als het repeteren.





Het koor verhuist, omdat steeds meer leden van het jongenskoor uit de stad komen in plaats van uit Roden, zegt zakelijk leider Ina Mulder tegen RTV Noord . Ze verwacht dat deze trend in de toekomst doorzet. Daarnaast is de nieuwe repetitieruimte goedkoper dan de vorige in Nieuw-Roden.