Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Atletiekvereniging breidt collectie speciale fietsen uit Een van de gebruikers van de racerunner op de baan van atletiekvereniging AAC'61 (foto: RTV Drenthe)

Wat als je kunt niet rennen, maar toch op atletiek wilt? In het verleden was dat ondenkbaar, maar er is een oplossing en die heet de RaceRunner. Atletiekvereniging AAC'61 in Assen heeft twee nieuwe racerunners in gebruik genomen. En de reacties zijn heel positief.

Een RaceRunner is een soort driewiel-loopfiets met een zadel in de vorm van een banaan, te vergelijken met de zadels die op eenwielers zitten. Op die manier lukt het veel kinderen toch om hard te lopen. RaceRunning is een paar jaar geleden ingevoerd als sport in Nederland.



Atletiek vereniging AAC'61 heeft nu in totaal zes eigen RaceRunners en nog een aantal in bruikleen.