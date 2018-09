Deel dit artikel:













Scherpen debuteert zaterdag in Oranje Kjell Scherpen maakt zaterdag zijn debuut in Oranje Onder 19 (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Kjell Scherpen, de 18-jarige doelman van FC Emmen, maakt zaterdag zijn debuut in een Nederlands jeugdelftal. De Emmenaar speelt de gehele oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Tsjechië. Het duel tussen Oranje Onder 19 - Tsjechië Onder 19 wordt in Uden gespeeld op het veld van UDI'19.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Dat duel begint zaterdag om 16.00 uur.



Vandaag oefende Oranje Onder 19 tegen Engeland en verloor kansloos met 4-1, met de aantekening dat bondscoach Maarten Stekelenburg veel van zijn sterkhouders aan de kant hield. Onder hen Myron Boadu, Daishawn Redan, Kik Pierie, Sepp van den Berg, Ludovit Reis en Kjell Scherpen.



"Een aantal jongens is zondag nog in competitieverband in actie gekomen. Met hen konden we de afgelopen dagen in verband met het herstel niet voluit trainen. We hebben in de basisopstelling gekozen voor de jongens die wél alle trainingen volledig van de partij waren", aldus Stekelenburg over zijn keuze.