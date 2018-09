Anne Lok: Ik wist niet dat mijn woorden gebruikt zouden worden voor een reportage

Anne Lok, het vertrekkende D66 steunraadslid in Meppel die een relatie met partijleider Alexander Pechtold had, is diep teleurgesteld in hem.

"Het doet me ongelofelijk veel zeer dat iemand die met me heeft geleefd en zoveel samen heeft meegemaakt, zo'n stuk van mijn leven en dat van mijn kinderen ontkend." Dat zegt Lok tegen RTL Boulevard Het vertrekkende steunraadslid maakte eerder bekend dat ze haar lidmaatschap van de partij had opgezegd en stopt met haar werk in de gemeenteraad in Meppel. In de ontslagbrief aan burgemeester Korteland schrijft Lok dat ze niet meer geloofwaardig kan functioneren nadat haar relatie met Pechtold eindigde. Pechtold zou haar tweemaal hebben gevraagd een zwangerschap af te breken.Lok is verbaasd dat haar verhaal in de media is gekomen, zegt ze tegen Boulevard. "Vorige week ben ik benaderd door De Telegraaf. Pechtold zou met de krant contact hebben opgenomen en hebben aangegeven dat ik labiel en gestoord zou zijn. Of the record heb ik aangegeven dat dit me verbaasde. Ik wist niet dat mijn woorden gebruikt zouden worden voor een exclusieve reportage in de Privé. Maar de hoofdlijnen van het verhaal kloppen. Helaas is het waar."Het vertrekkende steunraadslid zegt verder niet met modder te willen gooien. Ook Pechtold wil niet op de zaak ingaan.