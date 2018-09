Deel dit artikel:













Gaat ACV - Genemuiden door zaterdag? Het nieuwe kunstgrasveld van ACV wordt vandaag gekeurd (foto: Dries Zwikker/facebook)

VOETBAL - Vandaag wordt bekend of de hoofdmacht van ACV zaterdag haar eerste thuiswedstrijd van het seizoen kan spelen tegen SC Genemuiden. Het pas aangelegde kunstgrasveld wordt vandaag gekeurd.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

"Als de gemeente de oplevering goedkeurt is het aan de KNVB. Als de bond ook groen licht geeft, kan er gevoetbald worden", aldus ACV-voorzitter Marco de Rijke.



Het veld is in principe speelklaar, maar daaromheen moeten er nog wat herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Zo moet het tegelwerk, rondom het veld, worden aangepast en staat één van de dug-outs op dit moment wat te dicht bij de zijlijn.



"Het is enorm jammer dat dit nu nog moet gebeuren, maar door omstandigheden ligt het veld er een paar weken later in dan gepland", stelt De Rijke.



Omdraaien niet mogelijk

De Asser zaterdaghoofdklasser, die afgelopen zaterdag haar eerste competitiewedstrijd (bij Excelsior'31) won, sprak deze week al met de KNVB. "Zij vertelden ons dat omdraaien geen optie is, dus we kunnen het duel niet in Genemuiden spelen. De bond wil competitievervalsing voorkomen. Als het veld wordt afgekeurd is er maar één mogelijkheid en dat is verplaatsen naar het eerste inhaal-/bekerweekend in november", besluit de voorzitter.