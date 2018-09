Deel dit artikel:













Ondernemers Paterswoldsemeer: Provincie luistert niet naar ons De Meerwegbrug (foto: RTV Drenthe)

Horecaondernemers aan de Meerweg tussen Paterswolde en Haren hebben de provincie Groningen voor de rechter gesleept. De restauranteigenaars zijn boos over de voorgenomen afsluiting van de Meerwegbrug.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Als de afsluiting doorgaat moeten gasten een maand lang ruim elf kilometer omrijden. De omweg kost minimaal een kwartier extra reistijd, stelde de advocaat van de ondernemers vanmorgen voor de rechtbank in Groningen.



Groot onderhoud

De Meerwegbrug is na 20 jaar aan een grote opknapbeurt toe. Het wegdek moet vervangen worden en dat geldt ook voor de elektrische installatie. "We willen de brug graag op afstand kunnen bedienen", aldus een medewerker van de provincie. De brug moet daarom tussen 8 september en 2 oktober worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, voor fietsers komt er een noodbrug.



Noodoplossing

De ondernemers voelen zich niet gehoord door de provincie Groningen en willen een noodoplossing, zodat de brug op z'n minst minder lang afgesloten wordt of op een ander moment. "Februari zou voor ons de meeste gunstige maand zijn, omdat het dan rustig is", aldus een van de horecaondernemers.



De provincie Groningen zegt dat met alle belangen rekening is gehouden, maar ging niet in gesprek met de ondernemers rond het Paterswoldsemeer. "Het aantal verkeersbewegingen is onderzocht en we hebben met de gemeente gesproken over de mogelijke gevolgen", aldus een woordvoerder van de provincie. Het onderhoud aan de brug in een andere maand uitvoeren is volgens de provincie riskant vanwege het weer. Bovendien is haast geboden, omdat de brug anders kapot kan gaan door gebrek aan onderhoud.



Genoeg tijd

Een noodbrug voor auto's is volgen de provincie geen optie, omdat de verkeersveiligheid dan in het geding zou zijn. Een tijdelijke brug heeft maar een rijstrook, waardoor files ontstaan.



De horecaondernemers hebben het idee dat de provincie niet naar ze luistert: "We willen graag meedenken, maar met onze ideeën wordt niets gedaan."



Zomerafsluiting

De Meerwegbrug zou in eerste instantie deze zomer al worden afgesloten, hoorden de ondernemers een paar weken van tevoren. De plannen leidden tot de nodige commotie waarna de provincie het werk uitstelde en excuses aanbood.



Nu is de situatie volgens de provincie anders. "De ondernemers hebben nu 57 dagen de tijd gehad om te anticiperen op de stremming. Bovendien worden borden geplaatst met een omleidingsroute."



De rechter doet morgen uitspraak.