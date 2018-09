Stelling: Goed dat Nederlandse heruitgave van 'Mein Kampf' te koop is

Sinds gisteren ligt hij in Nederlandse boekwinkels: 'Mijn strijd', een wetenschappelijke heruitgave van het controversiële boek 'Mein Kampf', van Adolf Hitler.

Ook bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork is het te koop. "Als je de Holocaust wilt begrijpen, moet je je verdiepen in de daders", zegt directeur Dirk Mulder, die de ophef snapt die de verkoop veroorzaakt, maar benadrukt dat het belangrijk is te begrijpen waar de nazi-gedachten vandaan kwamen als je wilt weten wat de vervolging precies was.Psychiater Wim Eland sluit zich daarbij aan. "Ik vind het goed dat het boek er is. Mensen moeten er kennis van kunnen nemen. Zeker nu elk hoofdstuk door een historicus is ingeleid en in de context van die tijd is geplaatst", zegt hij in dagblad Trouw Er is ook kritiek. Zo vindt onder meer de Duitse historicus Christian Hartmann het een slechte zaak dat dit boek in de winkels ligt. “Er zitten veel verwijzingen in het boek die men tegenwoordig niet meer kan begrijpen. Bovendien zit het boek vol met leugens en verdraaiingen van een demagoog. Je kan niet verwachten dat een lezer alles daarvan herkent", zegt Hartmann.Hoe kijk jij hier tegenaan? Geeft het boek extra duiding aan een stuk donkere geschiedenis, of brengt het vooral gevaren met zich mee door mensen dit boek aan te bieden?