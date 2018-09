Deel dit artikel:













Twee woningen in Roden onbewoonbaar door verzakking Een van de verzakte woningen in Roden (foto: RTV Drenthe)

Twee woningen aan de Oudgenoegstraat in Roden zijn onbewoonbaar verklaard omdat ze zijn verzakt. De woningen zijn inmiddels gestut om instorting te voorkomen.

Ook andere huizen in de straat hebben schade. Een bewoonster zegt in ieder geval een scheur in de schoorsteenmantel te hebben.



De oorzaak van de verzakking is nog onbekend. Volgens Dagblad van het Noorden is het probleem mogelijk ontstaan tijdens rioleringswerkzaamheden. Voor dat werk is de grondwaterstand in de omgeving verlaagd. Dat zou de fundering van de woningen aangetast hebben.



De gemeente Noordenveld heeft de bewoners gisteravond geïnformeerd tijdens een inloopavond.