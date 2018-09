Deel dit artikel:













Autobestuurder gewond na botsing met boom in Zwiggelte De auto botste tegen een boom in Zwiggelte (foto: Persbureau Meter)

In Zwiggelte, bij Oranjekanaal Noordzijde, is vanochtend een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van het ongeluk is.