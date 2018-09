Kunstgrasveld niet klaar: ACV-Genemuiden afgelast

VOETBAL - ACV komt dit weekend niet in actie. Het nieuwe kunstgrasveld van de Asser voetbalclub kan nog niet worden opgeleverd. Er moeten nog teveel werkzaamheden worden verricht.

Geen vorst, niet teveel water op het veld, maar een kunstgrasveld dat nog niet klaar is om een wedstrijd om op te spelen. Dat is de reden waarom, in september, een wedstrijd wordt afgelast.ACV voorzitter Marco de Rijke had gisteren nog hoop dat de wedstrijd door zou kunnen gaan, maar de gemeente gaat niet akkoord met de oplevering van het veld. Er zijn nog teveel punten die aangepast moeten worden.Omdraaien van de wedstrijd is niet mogelijk, laat De Rijke weten. "Zij vertelden ons dat omdraaien geen optie is, dus we kunnen het duel niet in Genemuiden spelen. De bond wil competitievervalsing voorkomen. Als het veld wordt afgekeurd is er maar één mogelijkheid en dat is verplaatsen naar het eerste inhaal-/bekerweekend in november."