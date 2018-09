Drentse geschiedenis herleeft op Open Monumentendag

Aankomend weekend is het in heel Nederland Open Monumentendag. Ook in Drenthe zetten veel historische locaties hun deuren wagenwijd open om de geschiedenis tot leven te brengen.

In Roderwolde draait op zaterdag Olie- en Korenmolen Woldzigt van Het Drentse Landschap op volle toeren. Net als 166 jaar geleden produceren de olieslagers er lijnolie.Met enorme kantstenen wordt het lijnzaad vermalen. Daarna gaat het zaad op het houtgestookte vuister, een bepaald soort kachel. Een loeizwaar heiblok perst als laatste de olie uit de zaden, et voilà: lijnolie.In Veenhuizen, Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord staan gezamenlijk meer dan honderd monumenten. Er zijn speciale rondleidingen over de enorme begraafplaats van Veenhuizen, waar meer dan 15.000 paupers liggen, en de voormalige zuivelfabriek Kaaslust gaat open voor iedereen die van kaas houdt.Wie het Bloemencorso van Eelde heeft gemist, krijgt in Frederiksoord een nieuwe kans. Zaterdags wordt in de voormalige landbouwkolonie een eigen bloemencorso georganiseerd.Niet alleen bouwkundige monumenten doen mee aan Open Monumentendag. In de buurt van Peest organiseert Staatsbosbeheer een stevige wandeltocht over het ruige Noordsche Veld. Op het Noordsche Veld vind je ontzettend veel grafheuvels en sporen van akkers uit de IJzertijd, waardoor het gebied is aangewezen als archeologisch rijksmonument.Ook in de recentere geschiedenis heeft het Noordscheveld een bijzondere plek. In de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers het natuurgebied als schijnvliegveld, om geallieerde bommenwerpers op het verkeerde been te zetten.De oudste monumenten van Nederland kunnen niet ontbreken op Open Monumentendag. Achter veel van de keienbouwwerken gaan meer verhalen schuil dan de meeste mensen weten.Bij Hunebed D53 bij Havelte spelen opnieuw de Duitsers een rol. In de oorlog is het hunebed helemaal uit elkaar gehaald door de nazi's. De bezetters waren bang dat de geallieerden het als herkenningspunt vanuit de lucht zouden gebruiken voor het militaire vliegveld in de buurt. Ze begroeven de stenen in een diepe kuil om ze zo te verstoppen voor vliegtuigen.Voor een overzicht van alle Drentse activiteiten kun je terecht op de website van Open Monumentendag.