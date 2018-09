Vrouw uit Hoogeveen verdachte in zaak Marcel Hoogerbrugge

De verdachte die vast zit voor de gewelddadige dood van Marcel Hoogerbrugge is een vrouw uit Hoogeveen. Dat melden bronnen aan RTV Drenthe.

Dode man gevonden in Hoogeveen [update]

Man (49) in Hoogeveen met geweld om het leven gebracht

Marcel Hoogerbrugge met veel geweld om het leven gebracht [update]

'Marcel Hoogerbrugge moet zijn moordenaar hebben gekend'

'Wie was vermoorde Hoogevener Marcel Hoogerbrugge?'

De vrouw werd vorige week woensdag aangehouden in samenwerking met de politie in Engeland. De politie wil niet kwijt waar in Engeland de verdachte werd opgepakt. De vrouw moet nog uitgeleverd worden aan Nederland, hoelang dat duurt is onduidelijk. Pas daarna kan de oud-Hoogeveense worden verhoord.De 49-jarige Marcel Hoogerbrugge werd op 20 december thuis in Hoogeveen dood gevonden door zijn ouders. Ze hadden al een tijdje geen contact meer met hem gehad. In totaal heeft de politie meer dan 80 tips gekregen over de zaak. Er is door Justitie 15.000 euro aan tipgeld uitgeloofd.Hoogerbrugge werd met veel geweld om het leven gebracht in zijn woning op een industrieterrein van Hoogeveen. Omdat er in zijn huis geen sporen van een inbraak waren, denkt de politie dat het slachtoffer de dader kende. Ook was er niets noemenswaardigs uit het huis gestolen.