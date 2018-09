Dit weekend in de Drentse natuur: 8 en 9 september

We gaan weer richting het weekend en dat betekent: eropuit in de Drentse natuur. Dit weekend staan veel Drentse monumentendeuren open voor publiek. Maar er is meer te doen!

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda De eerste eikels, kastanjes en beukennootjes liggen nog maar net onder de bomen, maar sommigen kunnen nu al niet wachten totdat Koning Winter Drenthe binnenkomt. Mocht je alvast in winterse sferen willen komen, ga dan fietsend mee met het Drentse Landschap en ga op zoek naar sporen uit de ijstijden. Koud? Waarschijnlijk niet? Interessant? Ja! Hier vind je meer info Vind jij het ’s weekends ook altijd zo lastig om te kiezen tussen de sportschool en een ochtendwandeling in de natuur? Dan is natuuryoga misschien iets voor je. De eerste les in het Asserbos is helemaal gratis. Je vindt hier meer info.De meteorologische herfst is vorige week begonnen en na een gortdroge zomer ziet de natuur er wat anders uit dan je gewend bent. Bij een wandeling samen met een gids van Staatsbosbeheer over de Hondsrug bij Drouwen sta je middenin de effecten van de droogte, maar kun je ook zien hoe de natuur zich weer herstelt. Meer info vind je hier Op zaterdag en zondag is het Open Monumentendag. Er worden in heel Drenthe veel verschillende activiteiten georganiseerd. Kijk hier voor meer informatie.Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.