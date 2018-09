Gemeente Meppel geeft afvalverwerker Talen veertien dagen

De gemeente Meppel stelt een verlengingstermijn van veertien dagen in om afvalverwerker Talen uit Meppel de zaken op orde te laten maken.

Het bedrijf dient een bouwwand af te breken en hoort het afval binnen vijf meter van het perceel op te slaan. Ondanks dat de gemeente Talen hierover inlichtte, zijn deze overtredingen niet ongedaan gemaakt, zo werd maandag duidelijk bij een controle. De wand is slechts deels afgebroken, zegt Robert Lanting, woordvoerder van de gemeente Meppel."Na veertien dagen kijken we weer en constateren we hoe de vlag er dan bij hangt. Als het bij Thalen dan nog niet volgens de vergunning gaat, kijken we welke stappen we ondernemen. Het sluiten van het bedrijf behoort tot de opties, maar we willen niet op de zaken vooruitlopen."Het college van B & W legt een last onder bestuursdwang op. Dat betekent dat als het afvalverwerkbedrijf de overtredingen niet beëindigt, de gemeente dat zelf doet, op kosten van Talen.Burgemeester Korteland sprak vorige maand zijn teleurstelling al uit over de situatie. "Iedereen krijgt tijd en ruimte om orde op zaken te stellen. Maar eigenaar Lagros en Talen als huurder nemen tot mijn teleurstelling hun verantwoordelijkheid niet."Eigenaar Albert Talen zelf zegt dat hij volgens de vergunning werkt die al 23 jaar geldt voor het het voormalige ROVA-terrein.Eerder vertrok eigenaar Albert Talen met problemen uit Staphorst, waar het eveneens overhoop met de gemeente lag, meldt RTV Oost . Bij zijn woning in Staphorst bouwde hij een hellingbaan en een oprit die afwijken van de verleende vergunning. De oprit en hellingbaan liggen hierdoor op grond met een agrarische bestemming.Ondanks het verzoek om de hellingbaan en oprit te verschuiven, weigerde Talen dit. De Raad van State oordeelde vandaag dat de boete van 15.000 euro die de gemeente hem hiervoor oplegde, terecht is.