Scheuring dreigt binnen PVV Emmen

Twee raadsleden van de PVV in Emmen willen niet verder met fractievoorzitter Tom Kuilder. Martijn Storm en Edwin Rixtum hebben geen vertrouwen meer in Kuilder, die enkele keren in opspraak kwam.

In gesprek

Inmiddels bemoeit ook de PVV-fractie in Den Haag zich met de kwestie. In een gezamenlijke verklaring, die mede is ondertekend door de drie raadsleden uit Emmen, staat dat de ‘ongelukkige retweets van de fractievoorzitter reden zijn om met elkaar in gesprek te gaan’. De intentie is om weer een ‘constructieve werksfeer' te creëren.

Binnen de driemansfractie van de PVV in Emmen is al langere tijd sprake van spanning. Vanaf het begin van deze raadsperiode heeft het niet geboterd tussen Kuilder en de twee andere fractieleden. “Het zit ‘m in zijn persoonlijkheid, het is voor ons onwerkbaar”, zegt vice-fractievoorzitter Martijn Storm. Rixtum is korter: “We zijn er klaar mee."De onvrede is zo hoog opgelopen dat Storm en Rixtum dus niet langer verder willen met Kuilder als fractievoorzitter. Kuilder is vanwege deze situatie gevraagd om bij de partijleiding in Den Haag te komen, maar daar is hij woensdag niet op komen dagen. Voor Storm en Rixtum is dit de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Volgens Kuilder moest hij afzeggen vanwege ziekte in de familie en is de afspraak in goed overleg verplaatst naar vanavond.Tom Kuilder raakte al tijdens de verkiezingscampagne in opspraak, toen hij met een opvallend kapsel op TV Drenthe verscheen. Het kapsel zou grote gelijkenis vertonen met dat van Adolf Hitler.Recent kwam Kuilder opnieuw in het nieuws, nadat hij op twitter bijdragen deelde van Stormfront, een blank nationalistisch forum op internet. Nadat hierover tumult ontstond zette Kuilder zijn account op twitter offline. Over de tweet zegt hij: “een domme, domme fout, maar wat daar nu uit ontstaat is niets anders dan een hetze."Ook was er binnen de PVV onvrede over de manier waarop Kuilder leiding gaf aan de fractie in Emmen. Zo zou hij onzichtbaar zijn en zeer gebrekkig communiceren.Of Kuilder moet opstappen is nog onduidelijk. Mocht dat zo zijn dan komt Sonja Rixtum-Kort in de gemeenteraad van Emmen voor de PVV, ze is ook al Statenlid en de vrouw van raadslid Edwin Rixtum. Emmen is de enige gemeente in Drenthe waar de partij van Wilders meedeed aan de verkiezingen voor de gemeenteraad en zetels haalde.Tom Kuilder zegt in een telefonische reactie dat hij zich ‘gepiepeld’ voelt. “Het lijkt er op dat met name één persoon in de fractie een campagne tegen mij voert. Als het aan mij ligt dan blijf ik gewoon fractievoorzitter. Ik zal niet zo maar vertrekken. En mocht ik daartoe worden gedwongen dan neem ik zeker iemand mee in mijn val.”Volgens Kuilder is er sprake van een vooropgezet plan om de vrouw van Edwin Rixtum in de raad te krijgen. “De familie is gebaat bij mijn vertrek, het levert ze een extra raadsvergoeding op."Kuilder praat vanavond over de situatie in Emmen met een vertegenwoordiger van de landelijke PVV. Na dat gesprek wil hij meer uitleg geven.