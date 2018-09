De Drentse Keien zien 'Trots van Drenthe' als cadeau voor FC Emmen

VOETBAL - De Drentse Keien - de naam van de gelegenheidsband bestaande uit René Karst, de Dikdakkers, Mooi Wark en DJ Roy - zien het nieuwe nummer 'Trots van Drenthe' als een cadeautje aan FC Emmen. Op maandag werd het nummer over de eerste eredivisieclub van de provincie gelanceerd.

"We wilden een cadeautje geven aan de club, omdat ze de eredivisie hebben gehaald. Daar zijn we als Drenten trots op", vertelt René Karst. In korte tijd had initiatiefnemer Hans de Jonge van TOK Producties een setje artiesten uit Drenthe bij elkaar."Het is natuurlijk geen vervanger van Rood Wit Aan De Bal van Black Lake", wil William Bossong van Mooi Wark duidelijk maken. "Daar moet je niet aan willen komen. Maar rood en wit zijn natuurlijk ook de kleuren van de vlag van Drenthe. Daar word ik altijd warm van, hoor. Als we met de band terugkomen vanuit Noord-Holland."Het nummer eindigt met een feestende beat. Daar is DJ Roy Keuter voor verantwoordelijk. "Tijdens de inhuldiging van FC Emmen zag ik dat het, het allermooist is wanneer het publiek los kan gaan. Ik heb gevraagd of het erin zou mogen komen. Zo is het een complete plaat waar iedereen misschien iets mee heeft", is Keuter enthousiast.Ook de Dikdakkers hebben meegewerkt aan 'Trots van Drenthe'. En laat een van de de twee, Hans Voogd, nou een fan zijn van een competitiegenoot van FC Emmen: PEC Zwolle. Geen probleem, volgens collega Anton Geerts: "Hij woont in Meppel en is een echte Drentenaar", begint Geerts. "Maar hij is geboren in Zwolle, dus hij heeft dat nog steeds in zijn bloed. Hij vindt het fantastisch voor Drenthe dat zo'n ploeg het heeft waargemaakt. Hij is in zijn hart voor Zwolle, maar als Drentenaar voor Emmen."In drie dagen tijd heeft 'Trots van Drenthe' van De Drentse Keien meer dan 25.000 views op YouTube gescoord. De groep hoopt dat FC Emmen het nummer zal afspelen op De Oude Meerdijk.