Slecht paddenstoelenjaar verwacht na droge zomer Paddenstoelen in september: heel gewoon (Foto: Robin Giesen)

Je kon afgelopen week nog prima in je korte broek wat drinken op het terras, maar in het bos springen de paddenstoelen alweer uit de grond. Lijkt misschien gek, maar het is hartstikke normaal. Maar veel paddestoelen worden niet verwacht dit jaar; het was te droog.





Franjeporiezwammen

Een verrassing voor de paddenstoelendeskundige is dat er opvallend veel franjeporiezwammen te zien zijn. "Dat is bijzonder voor Drenthe, want die zwammen komen eigenlijk voor op voedselrijkere grond. Nu heb ik ze al op zo'n zeventien plekken gezien."



Slecht paddenstoelenjaar

De droge zomer heeft er volgens Chrispijn wel voor gezorgd dat er minder paddenstoelen zijn dan je in september zou mogen verwachten. "Er staat een fractie van wat er zou kunnen zijn. Waarschijnlijk wordt het geen goed paddenstoelenjaar, dan zou het nog twee weken gestaag moeten regenen."



Ook de boswachters hebben al op verschillende plekken paddenstoelen gezien.











