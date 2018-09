Prestigieuze penning voor ambtenaar die zich 'in werk en vrije tijd inzette voor natuur'

Ambtenaar Jan Grotenhuis heeft de prestigieuze Harry de Vroome Penning ontvangen tijdens zijn afscheid als werknemer van de provincie Drenthe.

"Hij ontvangt de penning, omdat hij zich zijn leven lang, in werk en vrije tijd met hoofd en hart heeft ingezet voor de natuur", laat stichting Het Drentse Landschap weten, die de penning uitgeeft. "Natuur en landschap in Drenthe hadden zich geen betere pleitbezorger kunnen wensen. Bijna dertig jaar was hij in dienst van het provinciaal bestuur van de provincie Drenthe."De Harry de Vroome Penning is vernoemd naar de gelijkgenamige Rottterdamse landschapsarcitect. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt. Dit jaar was het extra bijzonder, omdat Grotenhuis met pensioen gaat.