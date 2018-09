Deel dit artikel:













Kijk nu Rood Wit TV met De Drentse Keien en Reuven Niemeijer Kijk hier aflevering 5 van FC Emmen Rood Wit TV

VOETBAL - In aflevering 5 van FC Emmen Rood Wit TV praten we met 'De Drentse Keien' over hun FC Emmen-lied, maken we kennis met Heracles-huurling Reuven Niemeijer en krijgt Alexander Bannink zijn eerste blik bruinen bonen in dit seizoen.





FC Emmen-lied

Reuven Niemeijer

Alexander Bannink

Dick Lukkien ontbreekt in deze uitzending. Aangezien het vlaggenschip van FC Emmen vanwege interlandvoetbal niet in actie komt, vervalt het onderdeel 'koffieDick-kijken'.