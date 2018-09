Soort van de maand: voortplanting van konijnen

Het konijn is de soort van de maand september. Samen met Heel Drenthe Zoemt, IVN Regio Noord en Staatsbosbeheer zetten we het konijn in het zonnetje. Vandaag hebben we aandacht voor de manier waarop konijnen zich voortplanten.

Iedereen weet dat konijnen een kei zijn in nieuwe konijntjes maken. En dat is niet zonder reden.Het duurt niet zo lang voordat er jonge konijntjes worden geboren, want de draagtijd van moeder konijn is maar ongeveer dertig dagen. Een paar uur na de bevalling is een konijn alweer vruchtbaar en de mannetjes zijn er snel bij voor een tweede babymaakronde.Konijnen kunnen in het wild ongeveer negen jaar oud worden. Jaarlijks kunnen vrouwtjes wel zeven keer jongen werpen. Als je weet dat de knuffelige knaagdieren al na drie maanden vruchtbaar kunnen zijn, zou een konijn zo een dikke veertig keer kunnen bevallen in haar leven. Dat zijn heel veel kleine konijntjes.Elke week komt IVN Regio Noord met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber.Deze week speuren we naar konijnen.Om konijnen te vinden, moet je goed opletten of je sporen tegenkomt. Dat kunnen pootafdrukken zijn, maar gemakkelijker is het om poep te zoeken.De kleine ronde keutels liggen vaak her en der verspreid. Liggen ze bij elkaar, dan is de kans groot dat je ook graafsporen tegenkomt. Misschien vind je zelfs een konijnenhol!Als je sporen hebt gevonden, kun je 's ochtends vroeg of 's avonds voor zonsondergang gaan kijken of je daar konijnen ziet. Dan komen ze namelijk nieuwsgierig hun holletjes uit op zoek naar eten.Neem trouwens je verrekijker maar mee. Als een konijn doorheeft dat jij staat te kijken, gaat hij vaak onmiddellijk zijn hol in. Soms waarschuwt hij eerst zijn familie. Dan stampt het konijn met zijn achterpoten op de grond en hoor je een soort geroffel. Daar komt de naam Stampertje vandaan.