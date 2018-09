Provincie roept glasvezelinitiatieven in Westerveld op om samen te werken

De inwoners van de gemeente Westerveld verkeren in een riante positie. Ze mogen kiezen wie bij ze thuis glasvezel mag aanleggen. Twee partijen willen aan de slag: Westerveld op Glas en Glasvezel Buitenaf.

Maar het levert meteen ook irritatie op. Inwoners vragen zich af waarom straks twee partijen in de straat kunnen graven met beide hetzelfde doel: het buitengebied van Westerveld aansluiten op snel internet. Tijdens informatieavonden in de gemeente worden hierover veel vragen gesteld. De twee partijen hebben zelfs op dezelfde avond een informatiebijeenkomst.De gemeente Westerveld kijkt er van afstand naar, volgens wethouder Wilfried de Jong. "We hebben de markt eerder vrijgegeven. Als ze beide een business case kunnen maken die haalbaar is, dan zal het gaan gebeuren."Westerveld op Glas is van oorsprong een burgerinitiatief. Lange tijd kwam het niet van de grond, omdat er geen investeerder mee wilde doen. Daarop kwam de tweede partij, Glasvezel Buitenaf, om de hoek kijken. Glasvezel Buitenaf werkt samen met netwerkbeheerder Rendo uit Meppel. Na de aankondiging van Glasvezel Buitenaf, kwam Westerveld op Glas ook met de mededeling dat ze aan de slag gaan. Delta Rijssen en KPN zitten daar achter. Beide vissen nu in dezelfde vijver.De provincie Drenthe heeft in februari geprobeerd te bemiddelen. Die poging is mislukt. Gedeputeerde Henk Jumelet roept op om samen te werken. "Ik denk dat het goed is dat er samengewerkt wordt. Ik ga ervan uit dat de wijsheid uiteindelijk ook op tafel komt. Samen kan je een beter resultaat behalen."Ondertussen worstelen de inwoners van Westerveld met alle informatie die ze nu krijgen. Wie moeten ze kiezen? Glasvezel Buitenaf is goedkoper als het gaat om aansluitkosten. Bovendien leggen ze ook glasvezel aan in de dorpen. Westerveld op Glas is duurder in de aanleg, maar biedt weer de grote providers aan op hun netwerk.In oktober wordt duidelijk of, en wie, begint met de aanleg van snel internet in de gemeente. En dat kunnen zomaar twee partijen zijn.