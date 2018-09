Cliënten van De Brink-Akker in Wijster ontdekken gevoelig rapport over de woonvorm

De gemeente Tynaarlo heeft een rapport met gevoelige informatie gepubliceerd op de eigen website. In het rapport staat informatie over de beschermde woonvorm De Brink-Akker in Wijster, waar mensen met een licht verstandelijke beperking of depressie wonen.

Bij de beoordeling van de zorginstelling zijn vijf gemeenten in Drenthe betrokken: gemeente Assen, gemeente Midden-Drenthe, gemeente Tynaarlo, gemeente Noordenveld en gemeente Aa en Hunze. Gemeente Assen is hierbij als 'regiegemeente' aangewezen.

Bewoners van De Brink-Akker ontdekten het rapport zelf en zijn daardoor behoorlijk van slag, zegt directeur Saskia Ritsma van De Brink-Akker."De reacties waren schokkend. Er was echt veel paniek op dat moment. Mijn telefoon stond roodgloeiend van berichten van bewoners. Ze zijn bang, omdat de informatie makkelijk terug te leiden is naar medebewoners. Een aantal bewoners hebben bij hulpverleners om extra rustgevende medicatie gevraagd", vertelt Ritsema. Zij heeft de gemeente Tynaarlo meerdere keren gevraagd het document offline te halen, maar zonder resultaat.Gemeente Tynaarlo reageert dat zij het stuk inderdaad bij een collegebesluit op de website hebben geplaatst terwijl het niet voor publicatie was bedoeld. Naar aanleiding van klachten van mensen over persoonsgegevens hebben zij het rapport van de website verwijderd, maar door een technische fout niet grondig genoeg. Daarom konden cliënten en andere betrokkenen nog steeds bij de gevoelige informatie. Nu zegt de gemeente het rapport direct te gaan verwijderen.In het rapport staat onder andere dat het gebouw volgens tipgevers niet voldoet aan de brandveiligheid, er één cliënt in de kippenschuur woont, er camera's in de kamers van de cliënten hangen en de 90-jarige moeder van de directrice de 24-uur zorg op zich neemt. "We hebben inmiddels veel verbeterd en dit geeft een vertekend beeld. De kippenschuur is na een brand gerenoveerd tot woning. Mijn moeder was inderdaad toentertijd aanwezig bij 24-uurs diensten, maar ik sliep drie minuten verderop met de telefoon naast mijn hoofdkussen," verdedigt Ritsma zichzelf.In het rapport worden geen cliënten genoemd en zijn personeelsleden geïnitialiseerd. Daarentegen worden de directrice en haar ex-partner wel bij de volledige naam genoemd en staan er persoonsgegevens in van de kwaliteitsmanager. Wie verder zoekt, vindt daarnaast ook de zienswijze van de directrice online staan. "Mijn leven wordt hier gewoon op straat gegooid. Als je hier als beschermde woonvorm én als persoon uit wil komen, wordt dat op deze manier erg lastig gemaakt. Ik wil gewoon hier over straat kunnen. We werken heel hard om dingen te verbeteren en we willen vooruit."Naar aanleiding van het rapport besloten de gemeenten eerder deze week dat de bewoners die in De Brink-Akker willen blijven wonen hun zorg niet meer vergoed krijgen.Ritsma overweegt juridische stappen te nemen tegen de gemeenten.