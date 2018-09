Deel dit artikel:













Vrachtwagen ramt gevel Vanderveen in Assen De vrachtwagen reed twee grote natuurstenen platen van de gevel van Vanderveen (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Twee gevelplaten vielen aan gruzelementen (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Vanwege gevaar voor meer loshangende gevelplaten, is bij Vanderveen de hoek afgezet (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Een vrachtwagen heeft vanmiddag in het centrum van Assen de zijgevel geramd van warenhuis Vanderveen. Daardoor vielen twee grote natuurstenen gevelplaten aan gruzelementen.

Geschreven door Margriet Benak

De chauffeur wilde in de Weiersloop zijn vrachtwagen vlak langs het pand van Vanderveen parkeren, voor bevoorrading van een winkel. Hij zag daarbij de hoge puntgevel op de hoek met de Marktstraat over het hoofd. Met donderend geraas vielen de platen naar beneden, tot grote schrik van omstanders en mensen op het terras. Op het moment van het voorval liep er niemand onder de gevel door.



Directeur Nico Vanderveen van het warenhuis zegt dat de schade te overzien valt. Hij is blij dat er op het moment niemand in de buurt liep. "Alles is al in gang gezet om zo snel mogelijk nieuwe platen aan te brengen." Vanwege het gevaar van meer loshangende gevelplaten, is de hoek afgezet voor publiek.